Шахраї полюють на акаунти в Telegram під виглядом дитячого конкурсу

У Telegram поширюють повідомлення з проханням проголосувати за дитину в конкурсі. За таким текстом може ховатися шахрайська схема: перехід за посиланням загрожує втратою доступу до акаунту. У Центрі протидії дезінформації РНБО України пояснили, як працює ця схема та що зробити, аби захистити свій профіль.

«Проголосуй за мою донечку під номером 5 у конкурсі!» — повідомлення з таким проханням може надійти в Telegram від знайомої людини або контакту, з яким ви давно не спілкувалися. На перший погляд, нічого підозрілого немає. Хтось просить підтримати дитину в конкурсі, а для голосування пропонує перейти за посиланням. Але саме за цим проханням може ховатися шахрайство.

Зловмисники розраховують на довіру та бажання допомогти. Людина бачить знайоме ім’я, не підозрює небезпеки й відкриває посилання. Далі її можуть попросити виконати певні дії, щоб нібито підтвердити голос. У результаті користувач ризикує втратити доступ до свого Telegram. Якщо шахраї отримають контроль над акаунтом, вони можуть використати його для нових атак. Наприклад, писати друзям і родичам від імені власника профілю, просити в них гроші або надсилати їм такі самі підозрілі посилання. Також зловмисники можуть намагатися отримати доступ до особистих даних і листування.

Важливо пам’ятати: навіть якщо повідомлення надійшло від знайомої людини, це ще не означає, що посилання безпечне. Її акаунт могли зламати раніше й тепер використовувати для розсилання шахрайських повідомлень. У Центрі протидії дезінформації наголошують, що жоден месенджер не гарантує абсолютного захисту від шахрайства та зламу. Водночас правильні налаштування безпеки допомагають знизити ризик і захистити особисті дані.

Як захистити свій Telegram

Є кілька простих кроків, які допоможуть посилити захист акаунту. Для цього не потрібні спеціальні знання — достатньо перевірити налаштування та не поспішати виконувати підозрілі прохання.

1. Увімкніть двоетапну перевірку

Це один із головних способів додатково захистити акаунт. Навіть якщо хтось отримає код входу, для доступу до профілю йому також знадобиться додатковий пароль. Щоб увімкнути цю функцію, відкрийте налаштування Telegram і перейдіть до розділу «Приватність і безпека». Знайдіть пункт «Двоетапна перевірка» та встановіть пароль. За можливості додайте електронну пошту для відновлення доступу, якщо забудете пароль.

2. Обмежте доступ до особистих даних

Перевірте, хто може бачити ваш номер телефону, фотографію профілю та час останньої активності. Ці параметри можна змінити в розділі «Приватність і безпека». Не обов’язково відкривати цю інформацію всім користувачам. Якщо певні дані доступні лише контактам або обмеженому колу людей, стороннім буде складніше зібрати інформацію про вас.

3. Визначте, хто може додавати вас до груп і каналів

Небажані запрошення можуть використовувати не лише для реклами, а й для поширення підозрілих посилань. Тому варто перевірити, кому дозволено додавати вас до груп і каналів. У налаштуваннях приватності можна обмежити це коло та, за потреби, налаштувати винятки для окремих користувачів. Так ви зможете зменшити кількість небажаних запрошень і повідомлень.

4. Перевірте, на яких пристроях відкрито ваш акаунт

Telegram дає змогу користуватися одним акаунтом на кількох пристроях. Але іноді в списку можуть залишатися старі сеанси, якими ви вже не користуєтеся. Тому важливо час від часу перевіряти, де саме відкритий ваш профіль. Для цього перейдіть у налаштування та відкрийте розділ «Пристрої». Перегляньте список активних сеансів. Якщо помітите невідомий пристрій або підключення, яким більше не користуєтеся, завершіть відповідний сеанс.

5. Установіть код блокування застосунку

Додатковий захист потрібен і на самому телефоні. Якщо хтось отримає до нього доступ, блокування Telegram допоможе вберегти листування від сторонніх очей. У налаштуваннях «Приватність і безпека» знайдіть функцію коду блокування. Установіть код і налаштуйте автоматичне блокування застосунку. Назви пунктів меню можуть відрізнятися залежно від пристрою та версії Telegram.

Що робити, якщо вам надіслали підозріле посилання

Насамперед не поспішайте його відкривати. Якщо повідомлення надійшло від знайомої людини, краще уточнити в неї іншим способом, чи справді вона просить проголосувати. Наприклад, можна написати їй особисто або зателефонувати. Не вводьте паролі та коди підтвердження на сторонніх сайтах, навіть якщо сторінка виглядає переконливо. Не повідомляйте такі коди іншим людям. Вони можуть дати змогу увійти у ваш акаунт.

Якщо ви вже перейшли за посиланням, перевірте активні сеанси Telegram і завершіть невідомі підключення. Також варто переконатися, що двоетапну перевірку ввімкнено. Якщо ви втратили доступ до акаунту, скористайтеся офіційними засобами відновлення Telegram і перевірте захист електронної пошти, пов’язаної з акаунтом. У ЦПД радять регулярно переглядати налаштування приватності та список пристроїв, підключених до профілю. А до повідомлень із проханнями проголосувати в конкурсі варто ставитися обережно — навіть тоді, коли вони надходять від знайомих.

Головне правило просте: не переходьте за сумнівними посиланнями лише тому, що вас про щось попросили. Кілька хвилин на перевірку повідомлення можуть допомогти зберегти доступ до акаунту й уберегти ваших знайомих від шахрайства.

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