Шахраї виманюють дані банківських карток під виглядом Укрпошти

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Зловмисники надсилають SMS, видаючи себе за представників «Укрпошти», і просять сплатити 30 грн митного збору за посилку. Перехід за вказаним у повідомленні посиланням загрожує викраденням особистої інформації та даних банківських карток.

Насправді посилання веде на підроблений сайт, який імітує офіційний ресурс поштового оператора. За його допомогою зловмисники намагаються отримати персональну інформацію користувачів і дані їхніх банківських карток.

Як розпізнати шахрайські повідомлення

Щоб захистити свої кошти та особисті дані, не переходьте за підозрілими посиланнями з SMS і не вводьте платіжну інформацію на неперевірених сайтах.

Статус відправлення та іншу інформацію про посилку варто перевіряти лише через офіційний сайт "Укрпошти" або мобільний застосунок "Укрпошта 2.0".

Якщо ви вже ввели дані банківської картки на підозрілому ресурсі, негайно зв’яжіться з банком, щоб заблокувати картку та запобігти можливому списанню коштів

Користувачам також рекомендують попередити рідних і знайомих про шахрайську схему, щоб уберегти їх від фінансових втрат.

Базові правила кібергігієни

не відкривати підозрілі вкладення та не переходити за сумнівними посиланнями;

уважно перевіряти адресу електронної пошти відправника;

не довіряти навіть знайомим контактам без додаткового підтвердження.

Про це інформує пресслужба компанії.

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