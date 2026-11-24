У дописі від 24 листопада автор розкритикував дизайн Національного банку України. На зображенні військовий тримає палець на спусковому гачку, хоча, за задумом автора, не збирається стріляти. У коментарі до публікації також звернули увагу на ще одну деталь — імовірно, на руці зображеного сержанта шість пальців.

Автор допису вирішив не пояснювати загальний принцип «нічого для нас без нас», а показати, до чого може призвести його порушення. Як приклад він навів дизайн, створений Національним банком України. За словами автора, на зображенні військовий тримає палець на спусковому гачку, хоча не має наміру стріляти. Така деталь суперечить базовим правилам поводження зі зброєю, яких навчають військових.

Щоб пояснити, наскільки серйозною може бути ця помилка, автор навів іронічний приклад із військової практики. Він припустив, що сержант, який поклав палець на гачок без наміру стріляти, після місяця цілодобових тренувань і повторення правил безпеки отримав би позивний «Довбень». «Дякую НБУ за такий дурнуватий дизайн», — написав автор. Згодом до допису додали оновлення. Користувачка Надія Сокольчук звернула увагу ще на одну можливу помилку в зображенні. На її думку, у військового може бути шість пальців на руці.

Таким чином, критика стосується не лише художнього рішення, а й деталей, які мають значення для зображення військових. Автор допису фактично ставить питання про те, чому під час створення такого дизайну не залучили людей із військовим досвідом, які могли б помітити подібні помилки ще на етапі розробки. Саме це і пов'язано з принципом «нічого для нас без нас»: людей, яких стосується певне рішення, варто залучати до його підготовки. Особливо коли йдеться про зображення військових і правила поводження зі зброєю. Про це повідомляє Національний банк України.

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