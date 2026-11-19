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Поліція Київської області продовжує розслідувати обставини конфлікту та можливі хуліганські дії поблизу місця тимчасової дислокації підрозділу Національної гвардії у Бучанському районі. Запобіжні заходи вже обрали шістьом фігурантам справи.

Нагадаємо, минулого тижня сімом особам повідомили про підозру: шістьом — за ч. 2 ст. 296, ще одному — за ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу України.

Раніше правоохоронці затримали громадянку, яка, за даними слідства, підбурювала місцевих жителів до протиправних дій, двох її спільників, а також ще шістьох осіб.

Наразі спільно з СБУ у межах процесуальних заходів загалом повідомлено про підозри 16 особам.

У суді шістьом фігурантам обрано запобіжні заходи: 4 - у вигляді нічого домашнього арешту, ще 2 - особисте зобовʼязання.

Правоохоронці продовжують роботу над встановленням учасників та усіх обставин події.

Джерело: Національна поліція України

Суд відправив під варту одного з учасників заворушень на Петропавлівській Борщагівці.

Національна гвардія України завершила службове розслідування подій у Петропавлівській Борщагівці, де 2 листопада сталися сутички біля будинку, який використовували для розміщення військових.

Правоохоронці затримали13 осіб, причетних до сутичок у Петропавлівській Борщагівці, які сталися 2 листопада поблизу місця дислокації Національної гвардії.

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