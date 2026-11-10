Школи Бучанської громади перейшли на 35-хвилинні уроки через відключення світла

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Із 9 листопада школи Бучанської громади Київської області перейшли на адаптивний розклад навчання. Тепер уроки триватимуть 35 хвилин.

Такі зміни запровадили через тривалі відключення електроенергії, зниження температури повітря та скорочення світлового дня. У міськраді пояснили, що рішення ухвалили з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і науки України, щоб забезпечити безпечні умови для учнів під час навчання.

У громаді зазначили, що планують і надалі зберігати очний формат освіти. Скорочення уроків має допомогти пристосувати навчальний процес до нестачі електроенергії та організувати розклад так, щоб діти завершували заняття до настання сутінків.

Водночас батьків школярів просять із розумінням поставитися до змін у розкладі та завчасно скоригувати час і маршрути супроводу дітей до навчальних закладів і додому.

У Бучанській міській раді підкреслили, що запроваджені зміни спрямовані насамперед на забезпечення безпеки учнів та можливості продовжувати очне навчання в умовах енергетичних обмежень.

Про це повідомили в Бучанській міській раді, інформацію передає Судово-юридична газета.

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