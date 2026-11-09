Штрафи НБУ, скандал із дронами та зв'язки з Черновецьким: чим відомий АСВІО Банк

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Чернігівський АСВІО Банк опинився в центрі низки гучних історій, пов'язаних із фінансовими операціями, можливим ухиленням від сплати податків та бізнес-зв'язками його власників. Попри штрафи Національного банку та згадки в журналістських розслідуваннях, фінустанова продовжує працювати й навіть отримує активи інших банків, які залишили ринок.

Штрафи від НБУ

У вересні 2025 року Національний банк оштрафував АСВІО Банк за порушення вимог фінансового моніторингу та валютного нагляду. Загальна сума санкцій, за наведеними даними, становила 9,1 млн гривень.

Зокрема, 7,7 млн грн банк отримав штрафу за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу та перевірку клієнтів, ще 1 млн грн — за несвоєчасне подання документів, 400 тисяч гривень — за порушення валютного нагляду.

Скандал із закупівлею дронів

Один із найрезонансніших епізодів стосується ймовірного фіктивного імпорту безпілотників для ЗСУ. За даними розслідування, через АСВІО Банк могли переказувати десятки мільйонів доларів за кордон.

У схемі нібито використовували українські компанії «Буллет», «Експорт Мастер», «Анвер Торг» та «Асконіпром», а також іноземні фірми в Румунії та Польщі. Автори матеріалу стверджують, що реальність постачання безпілотників викликає сумніви.

Металургійна схема у Броварах

У липні 2026 року Бюро економічної безпеки провело обшуки на металургійному підприємстві у Броварах. За версією слідства, через низку компаній могли проводити фіктивні операції, ухилятися від сплати податків та приховувати товар.

У матеріалах розслідування фігурують депутат Київради Роман Ярошенко, який очолює наглядову раду АСВІО Банку, та колишній депутат Андрій Заєць, якому належить 7,7% акцій фінустанови.

За оприлюдненими даними, можливе заниження податків оцінюють у 32,4 млн грн, а вартість необлікованих товарів — у 325 млн грн.

Зв'язки з оточенням Черновецького

Окрема частина історії стосується власника банку В'ячеслава Супруненка, який раніше був одружений із дочкою колишнього мера Києва Леоніда Черновецького.

У журналістських розслідуваннях згадують можливі оборудки із землею та комунальним майном, зокрема навколо колишнього заводу у Броварах, територія якого становить 26,45 гектара, а також земельних ділянок у центрі Києва.

До цих історій автори матеріалів пов'язують представників колишнього оточення Черновецького та бізнесменів, які мають стосунок до АСВІО Банку.

Чому банк продовжує працювати?

Попри скандали, АСВІО Банк не лише зберігає позиції на ринку, а й отримує активи інших фінустанов. У 2025 році він став приймаючим банком для частини активів і зобов'язань неплатоспроможного Комінвестбанку, а у 2026-му — Мотор-Банку. Зокрема, зобов'язання останнього перед вкладниками становили 89,3 млн грн.

Водночас Національний банк запланував на IV квартал 2026 року виїзну перевірку АСВІО Банку. Вона має стосуватися фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства.

Джерело: телеграм-канал Бізнес: Ідеї. Скам. Податки.

Нагадаємо, ми писали про фінансові схеми Асвіо Банк Супруненків та претензії БЕБ.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 31 січня 2025 року погодив передачу частини активів та зобов'язань неплатоспроможного АТ «Комінвестбанк» до АТ «АСВІО БАНК».



Фонд гарантування вкладів підписав договір про передачу частини активів і зобов’язань неплатоспроможного Мотор-банку до «Асвіо Банку». У результаті частина клієнтів Мотор-банку автоматично перейшла на обслуговування до нового банку без змін умов чинних договорів.

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