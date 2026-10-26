Сибіга іронічно відреагував на ідею призначити Орбана генсеком ООН

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував ідею висунути колишнього прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на посаду генерального секретаря ООН.

«Переконаний, що Віктор Орбан на посаді генерального секретаря ООН неодмінно застосовував би свої майстерні навички вето й шантажу, які роками відточував, зриваючи ключові рішення ЄС», — написав Сибіга в соцмережі X.

Він також пожартував, що Україна може поділитися з рештою світу «чудовим досвідом, як вчасно виводити його на каву».

Джерело: Андрій Сибіга

Адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала колишньому прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану розглянути можливість балотуватися на посаду генерального секретаря ООН.

Донька Віктора Орбана Рахель Орбан разом із чоловіком Іштваном Тіборцем та дітьми переїхала з Угорщини до Лондона.

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр публічно звинуватив свого попередника Віктора Орбана у завуальованих закликах до збройного повстання та насильницької зміни конституційного ладу.

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