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Сибіга іронічно відреагував на ідею призначити Орбана генсеком ООН

UA NEWS 26 Жовтня 2026 16:54
Сибіга іронічно відреагував на ідею призначити Орбана генсеком ООН
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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував ідею висунути колишнього прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на посаду генерального секретаря ООН.

«Переконаний, що Віктор Орбан на посаді генерального секретаря ООН неодмінно застосовував би свої майстерні навички вето й шантажу, які роками відточував, зриваючи ключові рішення ЄС», — написав Сибіга в соцмережі X.

Він також пожартував, що Україна може поділитися з рештою світу «чудовим досвідом, як вчасно виводити його на каву».

Джерело: Андрій Сибіга

Адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала колишньому прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану розглянути можливість балотуватися на посаду генерального секретаря ООН. 

Донька Віктора Орбана Рахель Орбан разом із чоловіком Іштваном Тіборцем та дітьми переїхала з Угорщини до Лондона.

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр публічно звинуватив свого попередника Віктора Орбана у завуальованих закликах до збройного повстання та насильницької зміни конституційного ладу

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