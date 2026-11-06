Сибіга назвав червоні лінії України на переговорах із росією

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга окреслив ключові принципи, якими керуватиметься офіційний Київ під час підготовки до нового раунду мирних переговорів.

За результатами зустрічі у Варшаві з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським очільник українського дипломатичного відомства наголосив, що позиція держави базується на неухильному дотриманні суверенітету та територіальної цілісності України.

Крім того, українська сторона наполягає на збереженні повного права самостійно розбудовувати свої оборонні спроможності без жодних зовнішніх обмежень та категорично відкидає будь-які спроби ухвалювати рішення про долю України або безпекову архітектуру Європи без прямої участі Києва та європейських партнерів.

Джерело: Главком.

Переговори щодо врегулювання війни в Україні планують провести в першій половині листопада в Абу-Дабі у тристоронньому форматі за участю України, США та Росії.

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф передав російському диктатору володимиру путіну документ із напрацюваннями американської сторони щодо врегулювання війни в Україні. Позицію щодо цього документа та ключових переговорних параметрів оприлюднив президент Володимир Зеленський.

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