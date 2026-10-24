Сибіга назвав небезпечними пропозиції відновити постачання газу з Росії до Європи

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав хибними та небезпечними пропозиції відновити постачання російського газу до Європи. За його словами, такі ініціативи знову порушують питання про повернення російських енергоресурсів на європейський ринок.

"Для Москви енергетика – це зброя, а не бізнес. Цей урок був засвоєний дорогою ціною", – написав він у соцмережі Х.

За словами міністра, тверде рішення президента США Дональда Трампа у 2019 році зупинити будівництво "Північного потоку-2" стало одним із найвагоміших внесків у безпеку Європи, а дозвіл США відновити будівництво у 2021 році – однією з найсерйозніших стратегічних помилок, яка фактично підштовхнула Путіна до повномасштабного вторгнення.

"Ця війна не закінчиться завдяки поступкам, комерційним угодам чи лестощам. Вона може завершитися лише завдяки силі та позбавленню режиму Путіна ресурсів, необхідних для її продовження", – наголосив Сибіга.

Як повідомлялося, спецпосланці президента США Джаред Кушнер і Стів Віткофф пропонують відновити постачання російського газу до Європи в межах мирної угоди щодо України, повідомляє The New York Times з посиланням на обізнані джерела.

Єврокомісія (ЄК) не має наміру відновлювати постачання російського газу, як до цього, за даними джерел, закликає адміністрація США, дала зрозуміти офіційна представниця ЄК Паула Пінью.

Водночас асоціація європейських операторів газової інфраструктури Gas Infrastructure Europe (GIE) повідомляла, що запаси газу в підземних сховищах Європи за підсумками газової доби 17 жовтня зросли до 74,47%.

Про це повідомляє The Economist.

У Росії вибухнув газопровід, що з’єднує Центральну Азію з Європою.

Додамо, що у Ростові-на-Дону після українського удару згорів нафтовий термінал.

Нагадаємо, у росії третю добу горів нафтоналивний термінал після атаки дронів.

У ніч проти 10 жовтня безпілотники атакували російський НПЗ у Ростові-на-Дону. Після кількох вибухів на підприємстві виникла масштабна пожежа. Ймовірною ціллю став нафтоналивний термінал Новошахтинського заводу нафтопродуктів.

Москва та Московська область зазнали масованої атаки безпілотників. Один із ударів припав на Московський нафтопереробний завод «Газпромнефть-МНПЗ» у районі Капотня, після чого на підприємстві спалахнула пожежа.

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