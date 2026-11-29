Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з главою МЗС Норвегії Еспеном Бартом Ейде. Однією з головних тем стало посилення української протиповітряної оборони напередодні зими.

За словами українського міністра, під час розмови сторони обговорили нагальні потреби України у сфері оборони. Особливу увагу приділили захисту українського неба від російських ракетних і дронових атак. «Ми обговорили нагальні оборонні потреби України, приділивши особливу увагу зміцненню нашої протиповітряної оборони напередодні зими», — написав Андрій Сибіга.

Посилення ППО особливо важливе перед зимовим періодом, коли Росія продовжує атакувати українську енергетичну інфраструктуру та інші об'єкти. Системи протиповітряної оборони допомагають захищати міста, підприємства й критичну інфраструктуру від повітряних ударів. Водночас подробиць про конкретні домовленості з Норвегією, можливі нові поставки озброєння чи терміни їхнього отримання Сибіга у своєму повідомленні не навів. Також наразі не повідомлялося, чи домовилися міністри про подальші кроки для посилення української ППО. Про розмову Сибіга повідомив 29 листопада у соцмережі Х.

Колишній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський долучився до оцінки оборонних можливостей Норвегії на її майже 200-кілометровому сухопутному кордоні з Росією.

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