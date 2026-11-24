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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав абсурдним призначення підсанкційного російського чиновника на посаду заступника генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Йдеться про росіянина, який причетний до спроб легалізації окупації Запорізької атомної електростанції.

«Ця людина безпосередньо брала участь у спробах легалізувати першу в історії військову окупацію найбільшої атомної електростанції Європи – Запорізької АЕС. Співучасник одного з найбільших актів крадіжки та найтяжчих злочинів проти ядерної безпеки тепер стане частиною керівництва МАГАТЕ», – наголосив Андрій Сибіга.

Міністр розкритикував кадрове рішення агентства, зауваживши, що слабкість і відсутність принципів не відповідають потребам міжнародної спільноти в умовах кризи. Він наголосив на важливості дотримання цілей і принципів Статуту ООН.

«Я доручив нашим дипломатам офіційно донести нашу позицію шляхом демаршу та направлення ноти протесту», – додав Сибіга.

У МАГАТЕ повідомили про призначення російського посадовця Олексія Ферапонтова на посаду керівника напряму ядерної енергетики.

У 2023 році Україна запровадила санкції проти Олексія Ферапонтова за сприяння повномасштабному вторгненню Росії, зокрема окупації Запорізької атомної електростанції.

Про це глава українського зовнішньополітичного відомства написав у соцмережі X.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі призначив російського чиновника Олексія Ферапонтова своїм заступником і керівником Департаменту ядерної енергетики. Рішення ухвалили попри заперечення України, низки західних країн і заклики міжнародних організацій.

Раніше Міненерго засудило плани МАГАТЕ призначити на топпосаду підсанкційного росіянина.

Міністерство закордонних справ України виступило проти можливого призначення росіянина Олексія Ферапонтова заступником генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Українська сторона вважає таке кадрове рішення неприйнятним через причетність посадовця до дій російських державних структур, спрямованих на легітимізацію окупації Запорізької АЕС.

Нагадаємо, генеральний директор російської держкорпорації «Росатом» Олексій Ліхачов і генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі обговорили безпеку Запорізької атомної електростанції у Відні, Австрія. Зустріч відбулася на полях Генеральної конференції МАГАТЕ.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) направить місії на 19 електричних підстанцій, критично важливих для роботи українських атомних електростанцій.

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