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25 листопада міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав рішення Європейського Союзу запровадити санкції проти 15 російських суб’єктів, пов’язаних із військово-промисловим комплексом РФ.

"Вплив на спроможності Росії виробляти зброю – це саме той крок, який необхідний для послаблення агресора. Ми цінуємо рішучість ЄС у цьому питанні", – написав він у Х.

Сибіга закликав інших партнерів наслідувати приклад ЄС і розширити обмеження на доступ Росії до іноземних технологій та критично важливих компонентів.

Як повідомлялося, Рада Європейського Союзу в середу ухвалила рішення додати 15 російських суб'єктів до переліку тих, на які поширюються посилені експортні обмеження щодо товарів подвійного використання та передових технологій, повідомляється на офіційному сайті Ради ЄС та Європейської ради.

Про це Сибіга повідомив на своїй сторінці в Х.

До нового санкційного списку Євросоюзу, який прийняли 16 листопада, внесли найбільші російські нафтопереробні підприємства, зокрема Московський, Омський, Саратовський, Хабаровський та Ільський НПЗ, а також низку інших компаній нафтової галузі.

Після набуття чинності 21-го пакета санкцій Європейського Союзу російський фінансовий сектор зіткнувся з першими наслідками.

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