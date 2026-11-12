Сибіга підтримав посилення обмежень на в’їзд росіян до Фінляндії

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав рішення Фінляндії посилити обмеження на в’їзд для громадян Росії, зокрема спортсменів.

Він подякував очільниці МЗС Фінляндії Еліні Валтонен та фінському уряду за солідарність з Україною і посилення тиску на РФ.

«Не може бути повернення до звичних відносин з Росією, доки вона продовжує свою жорстоку загарбницьку війну. Цей крок — питання справедливості, відповідальності та безпеки», — наголосив Сибіга.

Глава українського МЗС закликав інші європейські країни наслідувати приклад Фінляндії, закрити лазівки для обходу обмежень і посилити тиск на Росію.

Джерело: Андрій Сибіга (X)

Із 16 листопада 2026 року Фінляндія запроваджує обмеження на в’їзд російських спортсменів та інших представників спортивної сфери, зокрема тих, хто виступає під нейтральним статусом.

Нагадаємо, що Фінляндія заборонила росіянам купувати нерухомість через загрози нацбезпеці — Yle.

Також Фінляндія планує обкласти митом весь російський імпорт.

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