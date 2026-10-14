Сибіга підтвердив готовність до зустрічі Зеленського з Петером Мадяром

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про готовність до проведення першої офіційної двосторонньої зустрічі Президентa України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра, зазначивши, що наразі триває узгодження часу та місця її проведення відповідно до графіка глави держави.

За словами очільника МЗС, переговорний порядок денний включає як двосторонній, так і європейський вектори. Зокрема, ідеться про питання відкриття переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС та практичну реалізацію ухваленого українського законодавства стосовно забезпечення прав угорської національної меншини.

Сибіга наголосив, що оновлена законодавча база відкриває шлях до повноцінного відновлення співпраці між країнами у гуманітарній, торговельній та економічній сферах.

Про це МЗС повідомляє у Телеграмі.

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр повідомив, що у п’ятницю, 16 жовтня 2026 року, проведе перші офіційні двосторонні переговори віч-на-віч із Президентом України Володимиром Зеленським. Зустріч відбудеться у Брюсселі на полях саміту Європейського Союзу, що проходитиме 15–16 жовтня.

Верховна Рада ухвалила закон, який регулює право дітей із національних меншин і корінних народів навчатися рідною мовою. Водночас вони мають обов’язково вивчати українську. Документ підтримали 266 народних депутатів.

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр позитивно відреагував на законопроєкт про навчання мовами національних меншин, зареєстрований у Верховній Раді. За його словами, документ посилює правові гарантії для здобуття освіти угорською мовою та освітні права угорської громади в Україні.

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