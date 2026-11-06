Сибіга пояснив тривалу відсутність посла України у США

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що призначення нового очільника українського дипломатичного представництва у США залишається відкритим питанням, оскільки декілька сильних кандидатів відмовилися від посади, а Президент Володимир Зеленський наразі продовжує визначатися з кандидатурою.

Глава МЗС наголосив, що вибори у Сполучених Штатах не впливають на процес призначення, адже визначальним критерієм є масштаб особистості та професійні якості претендента.

Водночас Сибіга запевнив, що відсутність посла не шкодить дипломатичній діяльності, оскільки установа функціонує у штатному режимі під керівництвом тимчасового повіреного. Крім того, очільник зовнішньополітичного відомства заявив про плани кадрово посилити генеральні консульства за кордоном та завершити призначення керівників установ, зокрема генерального консула України в Нью-Йорку.

Джерело: інтерв’ю Сибіги програмі «Амбасадори» в ефірі Українського радіо.

Президент України Володимир Зеленський раніше повідомив, що на посаду українського посла у США розглядали кандидатури Юлії Свириденко, Дмитра Кулеби та Павла Паліси. За словами глави держави, Паліса міг би стати хорошим послом, однак відмовився від пропозиції та попросив повернути його до військової бригади.

Ольга Стефанішина заявила, що залишила посаду посла України у США не лише через справу НАБУ. Експосолка та колишня віцепрем’єрка пояснила причини свого рішення залишити дипломатичну посаду.

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