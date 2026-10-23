Сибіга порівняв боротьбу українців із прагненнями учасників Угорської революції 1956 року

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що цінності та прагнення учасників Угорської революції 1956 року близькі сучасним українцям, які борються за свободу й незалежність у протистоянні російській агресії.

Андрій Сибіга нагадав, що у 1956 році Москва направила танки, щоб придушити прагнення угорців до свободи, вбивати учасників протестів і переслідувати угорський народ.

Водночас, за словами міністра, попри репресії та тривале гнітюче правління, угорці вистояли й зрештою повернули собі свободу.

«З 1956 року мужність та героїзм угорців стали потужним символом опору для поколінь європейців і продовжують надихати нас сьогодні. Цінності та прагнення Угорської революції 1956 року глибоко резонують із сучасними українцями, які захищають свою свободу та незалежність від російської агресії», — заявив глава МЗС України.

Сибіга також наголосив на важливості пам’яті про жертви учасників Угорської революції. За його словами, їхній подвиг є нагадуванням про ціну свободи та необхідність європейської єдності перед обличчям російської агресії.

Міністр підкреслив, що досвід боротьби угорців за незалежність і сьогодні залишається символом мужності та опору для європейських народів.

Про це йдеться у заяві глави українського МЗС з нагоди 70-ї річниці початку Угорської революції.

Щороку 23 жовтня в Угорщині відзначають національне свято, присвячене початку революції 1956 року та проголошенню Угорської Республіки у 1989-му. Ця дата нагадує про спробу угорців звільнитися від радянського впливу, боротьбу за політичні права та перехід країни до демократичної системи. Свято супроводжується офіційними церемоніями, покладанням квітів і пам’ятними заходами.

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