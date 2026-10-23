Сибіга порівняв боротьбу українців із прагненнями учасників Угорської революції 1956 року
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що цінності та прагнення учасників Угорської революції 1956 року близькі сучасним українцям, які борються за свободу й незалежність у протистоянні російській агресії.
Андрій Сибіга нагадав, що у 1956 році Москва направила танки, щоб придушити прагнення угорців до свободи, вбивати учасників протестів і переслідувати угорський народ.
Водночас, за словами міністра, попри репресії та тривале гнітюче правління, угорці вистояли й зрештою повернули собі свободу.
«З 1956 року мужність та героїзм угорців стали потужним символом опору для поколінь європейців і продовжують надихати нас сьогодні. Цінності та прагнення Угорської революції 1956 року глибоко резонують із сучасними українцями, які захищають свою свободу та незалежність від російської агресії», — заявив глава МЗС України.
Сибіга також наголосив на важливості пам’яті про жертви учасників Угорської революції. За його словами, їхній подвиг є нагадуванням про ціну свободи та необхідність європейської єдності перед обличчям російської агресії.
Міністр підкреслив, що досвід боротьби угорців за незалежність і сьогодні залишається символом мужності та опору для європейських народів.
Про це йдеться у заяві глави українського МЗС з нагоди 70-ї річниці початку Угорської революції.
Щороку 23 жовтня в Угорщині відзначають національне свято, присвячене початку революції 1956 року та проголошенню Угорської Республіки у 1989-му. Ця дата нагадує про спробу угорців звільнитися від радянського впливу, боротьбу за політичні права та перехід країни до демократичної системи. Свято супроводжується офіційними церемоніями, покладанням квітів і пам’ятними заходами.