Сибіга різко відповів Лаврову на відмову Росії припинити вогонь

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Росія демонструє відверту зневагу до закликів припинити бойові дії та відкидає мирні ініціативи президента США Дональда Трампа через недостатній тиск. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, різко відреагувавши на позицію глави МЗС РФ Сергія Лаврова щодо припинення вогню.

Очільник українського зовнішньополітичного відомства наголосив, що російська сторона відкрито демонструє зарозумілість у питанні врегулювання конфлікту.

"Росія відкидає мир. Усім це відомо. Але те, наскільки відкрито вони готові відхилити пропозиції президента Трампа, показує, наскільки вони зарозумілі", - зазначив Сибіга.

Дипломат підкреслив пряму залежність між міжнародним тиском на кремлівський режим та рівня його агресивної риторики.

"Російські вбивці зовсім не поважають заклики до миру. Ось що відбувається, коли тиск послаблюється: чим менше тиску, тим більше зарозумілості", - додав міністр.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, з посиланням на його сторінку в соцмережі X.

Сибіга заявив про необхідність визначення нової ролі Європи у мирному врегулюванні.

Україна готова до взаємного енергетичного перемир’яз Росією, однак запропоновані умови можуть обмежити можливості Києва завдавати ударів по російській енергетичній інфраструктурі, не забезпечивши належного захисту українських електростанцій. Про такі ризики попереджають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Сторони обговорили російські удари по українській енергетичній інфраструктурі, перспективи енергетичного перемир’я та підготовку зустрічі «коаліції охочих».

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