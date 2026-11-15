Сибіга відповів на ідеї РФ щодо нового порядку безпеки в Європі

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував російські заяви про формування «нової архітектури безпеки в Європі». За його словами, російський диктатор Володимир Путін намагається перекроїти європейський безпековий порядок, уявляючи себе на Ялтинській конференції 1945 року, однак для висування претензій такого масштабу спершу потрібно виграти світову війну, тоді як Росія за чотири роки й вісім місяців повномасштабного вторгнення змогла лише «майже захопити» село Мала Токмачка в Запорізькій області.

Глава МЗС наголосив, що РФ втратила понад 1,6 мільйона військових убитими та пораненими, але не досягла жодної мети війни. Він також зазначив, що лише за жовтень 2026 року російські втрати становили 54 400 окупантів, а українські сили звільнили більше території, ніж ворогу вдалося захопити.

Сибіга підкреслив, що максимум, про що Путін може домовлятися на нинішньому етапі, — це справедливе припинення вогню вздовж поточної лінії зіткнення, а не розподіл сфер впливу. Міністр додав, що Європі не потрібен новий порядок безпеки, оскільки він уже існує, а найкращим планом для безпеки континенту є припинення російської агресії проти України.

Джерело: Міністерство закордонних справ України.

Президент України Володимир Зеленський висловився щодо ідеї передати Донбас Росії в обмін на гарантії безпеки для України. Він наголосив, що територіальні поступки не розв’язують головного питання: чи припинить Володимир Путін агресію після отримання цих територій.

Представники Європейського Союзу, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, України, США та НАТО під час зустрічі в Абу-Дабі наголосили, що будь-які майбутні мирні домовленості мають поважати суверенітет і територіальну цілісність України, а також її право самостійно ухвалювати рішення. Крім того, угода повинна передбачати надійні гарантії безпеки для нашої держави.

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