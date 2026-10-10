Сибіга відповів Трампу на заклик змінити президента України

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Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Володимир Зеленський має підтримку українського народу, а рішення щодо глави держави можуть ухвалювати виключно самі українці.

Про це Сибіга написав у соцмережі X після заяви президента США Дональда Трампа про необхідність обрати Україні нового лідера.

Глава МЗС наголосив, що Зеленський очолює країну під час боротьби за незалежність, свободу та гідність. За словами Сибіги, заяви з-за кордону не змінюють права українців самостійно визначати своє майбутнє.

Також міністр зазначив, що Україна продовжує активну дипломатичну роботу та розраховує на підтримку партнерів. Він закликав Європу посилити тиск на Москву, зокрема завдати удару по російській економіці та військово-промисловому комплексу.

Джерело: Андрій Сибіга

Президент Володимир Зеленський заявив, що доходи від експорту російських нафтопродуктів допомагають Кремлю продовжувати війну проти України. За його словами, наслідки послаблення обмежень стали особливо відчутними на тлі російських ударів по Києву.

Президент США Дональд Трамп заявив про досягнення домовленості з диктатором рф володимиром путіним щодо постачання мільйонів тонн російського дизельного пального на американський та світовий ринки.

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