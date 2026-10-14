Сибіга відреагував на рішення ЮНЕСКО щодо окупованого Криму

14 жовтня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав рішення Виконавчої ради ЮНЕСКО, ухвалене під час її 225-ї сесії. Документ під назвою «Подальший розгляд ситуації в Автономній Республіці Крим (Україна)» стосується подальшого розгляду ситуації на окупованому Росією півострові.

Рішення підтверджує суверенітет України над Кримом і відповідальність міжнародної спільноти за моніторинг впливу російської окупації на культуру, освіту, науку та захист журналістів. Регулярне звітування Генерального директора ЮНЕСКО залишається важливим міжнародним інструментом документування злочинів Росії в українському Криму та збереження наслідків тимчасової російської окупації серед пріоритетних питань міжнародного порядку денного, – зазначив глава МЗС.

Також Сибіга висловив вдячність 24 державам – членам Виконавчої ради, які підтримали це рішення та продемонстрували солідарність з Україною.

Відзначимо, у липні ЮНЕСКО внесла Херсонес Таврійський до Списку об’єктів всесвітньої спадщини під загрозою.

У Міністерстві культури розповіли, що ухваленим рішенням Комітет наполегливо закликав утримуватися від будь-яких дій, які можуть спричинити подальшу незворотну пряму або опосередковану шкоду Херсонесу аврійському, його буферній зоні та ширшому історичному середовищу.

Заклик також стосується інших об’єктів, розташованих у тимчасово окупованому Криму та включених до Попереднього списку України: Ханського палацу кримських ханів у Бахчисараї, культурного ландшафту печерних міст Кримської Готії, Кримської астрофізичної обсерваторії та комплексу пам’яток Судацької фортеці.

Джерело: Андрій Сибіга/X

Сибіга заявив про продовження обміну розвідданими між Україною та США.

Нагадаємо, США погрожують залишити Україну без розвідданих через удари по російських НПЗ.

Українська переговорна делегація прибула 9 жовтня до США для зустрічі з американськими посадовцями задля підготовки до майбутніх тристоронніх переговорів у форматі Україна-США-рф.

Спецпредставник президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер можуть до кінця жовтня знову приїхати до Москви для переговорів із Володимиром Путіним щодо завершення війни проти України.

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