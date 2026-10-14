Сибіга заявив про необхідність визначення нової ролі Європи у мирному врегулюванні

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час переговорів у Лондоні наголосив на важливості визначення нової, більш активної ролі Європейського Союзу у мирних зусиллях та підкреслив необхідність збереження трансатлантичної єдності.

За словами очільника МЗС, Україна підтверджує готовність до перемир'я, зокрема у сфері енергетичної безпеки, та активно обговорює це питання з міжнародними партнерами, від яких отримує повну підтримку. Крім того, українська сторона висловлює зацікавленість у відновленні тристороннього переговорного формату за участю Сполучених Штатів для підтримки динаміки мирного процесу.

Джерело: Міністерство закордонних справ України.

Україна готова до взаємного енергетичного перемир’яз Росією, однак запропоновані умови можуть обмежити можливості Києва завдавати ударів по російській енергетичній інфраструктурі, не забезпечивши належного захисту українських електростанцій. Про такі ризики попереджають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Сторони обговорили російські удари по українській енергетичній інфраструктурі, перспективи енергетичного перемир’я та підготовку зустрічі «коаліції охочих».

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