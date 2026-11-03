Сибіга заявив про російський слід у провокації в Петропавлівській Борщагівці

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія причетна до розкручування провокації в Петропавлівській Борщагівці. За його словами, таким чином Кремль намагається спровокувати розкол в українському суспільстві за трьома ключовими напрямами.

«Завдання ворога полягає в тому, щоб масштабувати наявні проблеми. Типова тактика. Ці проблеми треба розв'язувати – це наше внутрішнє завдання, і його ніхто не знімає. Але немає жодних сумнівів, що за розкручуванням цієї провокації стоїть саме ворог», – зазначив міністр.

Сибіга наголосив, що Росія, не досягаючи успіхів на полі бою та зазнаючи рекордних втрат, зосередилася на дестабілізації українського тилу. «І це стосується не лише України. Провокації в Україні синхронізовані з провокаціями в Європі та Північній Америці. Ми бачимо, що Росія посилює спроби дестабілізувати суспільства всіх країн євроатлантичного простору», – сказав він.

За словами міністра, для цього Кремль залучає колишніх політиків, утікачів, афілійованих із Росією діячів і пропагандистів, які просувають проросійські наративи та ідеї капітуляції України.

«За даними розвідки, Росія намагається досягти розколу за трьома ключовими лініями: між Європою та США, між державами-членами ЄС і НАТО та всередині демократичних суспільств. У це Росія планує вкинути шалені ресурси вже цього та наступного року. Тому наша спільна відповідь має бути протилежною: єдність між Європою та Америкою, всередині ЄС і НАТО та всередині наших країн», – підкреслив глава МЗС.

Сибіга додав, що Україна постійно координує дії з партнерами, які розуміють природу російських провокацій. За його словами, спроби Кремля дестабілізувати ситуацію дають протилежний результат – посилюють підтримку України, єдність і стійкість партнерів.

«Працюємо над скоординованою протидією спробам Москви розхитати міжнародну коаліцію на підтримку нашої держави. На цьому тлі критично важливо не втратити єдність усередині нашої країни. Не дати мерзотникам – ані російським, ані внутрішнім – використати природну для п'ятого року повномасштабної війни втому людей, щоб посіяти розбрат. Україна вже багато разів доводила, що здатна зривати такі сценарії Москви. Переконаний, нам під силу зірвати і цей», – підсумував Сибіга.

Про це повідомляється з посиланням на його допис у Facebook.

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