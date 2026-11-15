Сибіга закликав Європу наслідувати рішучість Естонії у відповідь на диверсії рф

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав європейські країни підтримати підхід Естонії, яка вирішила закрити всі пункти пропуску на кордоні з рф з 1 грудня у відповідь на спробу підпалу місцевої оборонної компанії Threod Systems.

«Естонія продемонструвала, що російські диверсії можуть і повинні мати наслідки, які виходять за межі дипломатичного засудження. Такий підхід заслуговує на ширшу підтримку в усій Європі. Рішення Естонії закрити всі пункти пропуску на кордоні з Росією з 1 грудня є чітким сигналом того, що ворожі дії мають конкретні наслідки», — наголосив глава українського МЗС/

Він висловив солідарність з Таллінном, відзначив оперативну роботу естонських служб безпеки та підкреслив, що Європі потрібні більш рішучі й скоординовані дії, аби кожна спроба російського саботажу мала реальну ціну для агресора.

Джерело: державне інформаційне агентство «Укрінформ» з посиланням на допис міністра закордонних справ України Андрія Сибіги у соцмережі X.

Прокуратура Естонії 15 листопада повідомила про новий інцидент, спрямований проти естонської компанії оборонної промисловості. В естонському Віймсі, на північ від Таллінна, затримали вісьмох осіб після спроби проникнути до будівлі оборонної компанії Threod Systems і спричинити вибух. Усі затримані є жителями Латвії, які діяли на замовлення російської воєнної розвідки (ГРУ).

Естонія оголосила про повне закриття всіх пунктів пропуску на державному кордоні з Російською Федерацією через нещодавню спробу диверсії на оборонному підприємстві Threod Systems. Про це повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна.

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