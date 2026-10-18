Сибіга закликав Європу повністю закрити кордони для громадян рф

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Глава Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга закликав європейські країни запровадити дієві заборони на в'їзд для громадян Росії, щоб убезпечити Європейський Союз та зупинити російську агресію. На думку українського дипломата, російські комбатанти, члени їхніх родин та особи, які підтримують війну, не повинні мати права перетинати кордони ЄС.

Шеф української дипломатії наголосив, що видачу необов'язкових для поїздок віз громадянам РФ слід максимально обмежити в усіх європейських державах, а дипломатам країни-агресорки варто заборонити вільне пересування територією Європи. Андрій Сибіга зазначив, що кожен російський чоловік, який підписує контракт із загарбницькою армією, має усвідомлювати незворотність позбавлення права в'їзду до цивілізованого світу.

Українська сторона підкреслює, що атаки Росії на Європу вже вийшли за межі гібридних операцій, а тому захист безпеки європейських держав вимагає рішучих спільних дій і жорсткого тиску на режим у Москві.

Джерело: допис Сибіги у Х.

Чорногорія з 1 листопада 2026 року запровадить візовий режим для громадян Росії. Таке рішення уряд країни ухвалив у межах повного узгодження своєї візової політики з правилами Європейського Союзу.

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