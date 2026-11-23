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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 23 листопада заявив, що загальноєвропейська заборона на в’їзд до Євросоюзу російським військовим має набути чинності негайно й без подальших затримок, зазначивши, що це мало статися ще вчора.

Так глава українського зовнішньополітичного відомства відреагував на представлення Єврокомісією нового пакета санкцій проти росії та правил впровадження відповідної заборони, наголосивши, що туристичні поїздки до Європи осіб, причетних до війни проти України, становлять пряму загрозу європейській безпеці.

Крім того, новий санкційний пакет передбачає заборону на в’їзд до ЄС спортивним командам під російським прапором. Сибіга подякував Естонії, Норвегії та Чехії за аналогічні кроки щодо таких спортсменів, відзначив приклад Фінляндії, яка закрила кордони для несуттєвих поїздок, туризму та транзиту росіян до Шенгенської зони, і закликав інші європейські держави наслідувати ці обмеження для захисту від легітимізації російської агресії.

Про це Сибіга написав на своєму акаунті в Х.

Європейська комісія знову пропонує заборонити в’їзд до Євросоюзу громадянам Росії, які брали участь у бойових діях. Про цю ініціативу повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час презентації проєкту 22-го пакета санкцій.

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал підтримав запропоновану Єврокомісією заборону на видачу віз колишнім учасникам війни Росії проти України. Міхал назвав цю ініціативу важливим кроком, прокоментувавши її у соцмережі X короткою фразою: «Залишайтеся вдома. Чекайте на суд».

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