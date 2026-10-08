Сибіга закликав Росію оприлюднити дані щодо можливих випадків легеневої чуми

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Росія має надати прозорі епідеміологічні дані щодо можливих випадків легеневої чуми та співпрацювати з міжнародними механізмами.

Глава українського МЗС нагадав про тривалу історію приховування Росією важливої інформації, зокрема щодо небезпечних інцидентів і масштабних катастроф.

Серед таких випадків Сибіга назвав витік збудника сибірської виразки у Свердловську (Єкатеринбурзі) у 1979 році, Чорнобильську катастрофу 1986 року та реальні масштаби поширення COVID-19 у 2020–2022 роках.

«Щоразу наслідки були катастрофічними. Існують достовірні докази того, що Росія застосовувала хімічну зброю в Україні. Вона також погрожує застосуванням ядерної зброї у своїй геноцидній війні. Світ не повинен чекати на чергову катастрофу, перш ніж ставити запитання», – зазначив Андрій Сибіга.

За словами міністра, Росія зобов’язана оприлюднити всі факти щодо можливих випадків легеневої чуми та надати міжнародній спільноті необхідні дані.

«Росія зобов’язана оприлюднити всі факти щодо цього випадку, надати прозорі епідеміологічні дані та співпрацювати з міжнародними механізмами», – наголосив Сибіга.

Він також підкреслив, що у випадках, пов’язаних із небезпечними патогенами, секретність становить загрозу для всіх. Саме тому, за словами глави українського МЗС, необхідні відкритість, прозорість та міжнародна співпраця.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі X.

Росія поінформувала Всесвітню організацію охорони здоров'я про відсутність зареєстрованих випадків спалаху чуми в Іркутській області.

В Іркутській області Росії після смерті 28-річної жінки, яку пов’язують із протичумним інститутом, госпіталізували 189 людей. Загалом влада встановила 197 осіб, які могли контактувати з померлою.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові допомогти Росії на тлі повідомлень про підозрюваний випадок легеневої чуми в Іркутську.

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