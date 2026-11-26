Україна не планує переносити бойові дії з Росією на територію Лівії чи будь-якої іншої країни. Про це 26 листопада заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час розмови з главою МЗС Лівії Ат-Тахером Аль-Бауром. Український міністр наголосив, що дії Києва були спрямовані виключно проти російських військових об’єктів, які допомагають Москві вести війну проти України.

Андрій Сибіга провів телефонну розмову з лівійським колегою Ат-Тахером Аль-Бауром. Під час спілкування він підтвердив, що Україна поважає суверенітет і територіальну цілісність Лівії та не має наміру втягувати цю країну у війну.

За словами очільника українського МЗС, жодні дії України не були спрямовані проти Лівії або її народу. Київ атакував виключно російські військові об’єкти, які безпосередньо забезпечують російську агресію проти України. «Я пояснив своєму колезі, що жодні дії України ніколи не були спрямовані проти Лівії чи лівійського народу. Вони стосувалися виключно російських військових об’єктів, які безпосередньо забезпечують ведення Росією війни проти України», — повідомив Сибіга.

Водночас міністр висловив жаль через ненавмисні наслідки цих подій і передав співчуття лівійському народові. Він окремо підкреслив, що Україна не збирається розширювати війну за межі протистояння з Росією. «Ми не маємо наміру переносити війну, яку Росія веде проти України, на територію Лівії чи будь-якої іншої країни», — наголосив глава МЗС.

Україна готова розвивати співпрацю з Лівією

Під час розмови Сибіга також згадав про відносини між двома країнами. За його словами, Україну та Лівію пов’язують давні дружні зв’язки. Зокрема, українські медики допомагали лівійцям у складні періоди історії країни та надавали їм необхідну медичну допомогу.

Окремо міністр звернув увагу на продовольчу співпрацю. Україна продовжує постачати до Лівії зерно та інші продукти харчування, роблячи внесок у продовольчу безпеку країни. «Сьогодні Україна залишається надійним партнером і робить важливий внесок у продовольчу безпеку Лівії, постачаючи зерно та інші продукти харчування», — зазначив Сибіга.

Київ зацікавлений у подальшому розвитку відносин із Лівією. Йдеться не лише про медицину та постачання продовольства, а й про економіку, торгівлю та політичні контакти. Сибіга позитивно оцінив можливість прямого діалогу з лівійським колегою та подякував йому за відкриту розмову. За словами міністра, Україна готова й надалі підтримувати зв’язок із Лівією та поглиблювати співпрацю. Про це відомо із заяви глави МЗС Андрія Сибіги.

Україна продемонструвала новий рівень розвідувальних, логістичних і бойових спроможностей, офіційно визнавши відповідальність за успішну атаку на російські судна поблизу узбережжя Лівії.

Влада Лівії звинуватила Україну в організації теракту проти російських кораблів у Бенгазі.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок, 23 листопада, підтвердив успішну українську операцію поблизу берегів Лівії проти двох російських суден, наголосивши, що морські операції України триватимуть і надалі.

Нагадаємо, 22 листопада російський корвет Меркурій пішов на дно після ураження дронами у порту Бенгазі.

Також у Лівії 22 листопада морськими дронами уражене підсанкційне вантажне судно постачання ASCALON, яке прямувало з Калінінграда до порту Бенгазі ймовірно з військовим обладнанням та технікою для «Африканського корпусу» рф.

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