Сибіга запросив очільника МЗС Південної Кореї до України після дипломатичного скандалу

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10 листопада в Парижі міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з главою МЗС Республіки Корея Чо Хьоном. Під час переговорів український міністр запросив корейського колегу відвідати Україну.

Глава МЗС поінформував свого колегу про мирні зусилля та пропозиції щодо деескалації. «Провели ґрунтовну розмову про шляхи завершення війни. Ціную змістовні думки міністра Чо, засновані на власному історичному досвіді Республіки Корея», – сказав він.

«Підтвердив готовність України розвивати динамічне та прагматичне партнерство з Республікою Корея, засноване на взаємних інтересах і спільному розумінні безпекових загроз, пов’язаних із залученням КНДР до російської агресії», – зазначив Андрій Сибіга.

Очільник МЗС висловив вдячність Республіці Корея за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та привітав активну участь корейського бізнесу у відновленні України.

«Переконаний, що попереду – нові кроки на шляху до повної нормалізації наших двосторонніх відносин. Саме цього результату ми прагнемо досягти. Подякував міністру Чо за наш регулярний і конструктивний діалог та повторно запросив його відвідати Україну», – наголосив міністр.

Нагадаємо, Південна Корея виведе з України ще частину співробітників свого посольства. У Сеулі пояснили це відсутністю конструктивної відповіді Києва на суперечку щодо передачі двох полонених північнокорейських військових, а також постійною загрозою російських ударів по українській території.

До цього послу Південної Кореї в Україні Паку Кічану наказали повернутися на Батьківщину. Відповідне рішення ухвалило південнокорейське Міністерство закордонних справ.

Україна готова повернутися до конструктивного діалогу з Південною Кореєю після рішення Сеула відкликати свого посла з Києва. У Міністерстві закордонних справ наголосили, що дипломатичні відносини важливіші за емоційні реакції, тому Україна залишається відкритою до подальших контактів.

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