Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що на шляху України до членства в Євросоюзі можуть виникнути труднощі у сферах транспорту, сільського господарства, захисту прав національних меншин та історичних питань.

Сікорський сподівається, що до кінця року Україна відкриє всі переговорні кластери. Водночас він наголосив, що це лише початок складного процесу, який вимагатиме виконання численних умов для вступу.

За словами польського міністра, питання транспорту та сільського господарства можуть стати одними з найскладніших під час переговорів. Для окремих країн ЄС важливим буде захист прав національних меншин, а для Польщі — врегулювання історичних питань.

Сікорський зазначив, що українці вже усвідомлюють складність процесу вступу, однак наголосив, що кінцева мета варта зусиль.

Джерело: виступ Радослава Сікорського в Сенаті Польщі.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на законодавчу ініціативу, яку розглядає Сейм Польщі, щодо заборони ідеології «ОУН-УПА». У Києві закликали польську сторону утриматися від односторонніх кроків, що можуть загострити двосторонні відносини, та наголосили на важливості продовження історичного діалогу між країнами.

Польський інститут нацпам’яті вирішив знайти потерпілих або свідків «злочинів геноциду», які під час Другої світової нібито скоїли члени ОУН-УПА на території Волинського воєводства. Їх просять надати відповідну підтверджуючу документацію.

Раніше у Польщі запропонували замінити терміни «українські націоналісти» та «Східна Малопольща» у законі про Інститут національної пам’яті (ІНП). Також Польща готова легалізувати українські пам’ятки на своїй території.