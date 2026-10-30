Сікорський відкинув заклики США пом’якшити риторику щодо Росії

30 жовтня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розкритикував заклики США пом’якшити риторику щодо Росії. Він заявив, що на тлі постійних російських атак на Україну така позиція є неприйнятною, і згадав про удар по залізничному вокзалу Дніпра. Також польський міністр повідомив, що не братиме участі в традиційному спільному фото з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

США звернулися до деяких своїх союзників по НАТО з проханням стриманіше висловлюватися про російську загрозу. Відповідні звернення від Пентагону отримали, зокрема, країни Балтії. Однак міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський не погодився з таким підходом. Свою позицію він висловив під час зустрічі глав МЗС країн G20 в Атланті. Про це повідомляє Polsat News.

Польський дипломат нагадав про російські удари по українських містах і, зокрема, про ранкову атаку на залізничний вокзал у Дніпрі. Він поставив під сумнів саму можливість пом’якшувати заяви про Росію, коли внаслідок її дій гинуть мирні люди. «Я хотів би, щоб мені хтось пояснив, як реагувати на вбивство приблизно десятка пасажирів, наприклад, сьогодні вранці на залізничному вокзалі Дніпра», — заявив Сікорський.

Він також наголосив, що не бачить підстав мовчати або пом’якшувати оцінки дій Москви, поки Росія продовжує агресивну війну проти України. За словами міністра, ця війна вже забрала понад мільйон життів.

Окремо Сікорський прокоментував участь у зустрічі глави російського МЗС Сергія Лаврова. Польський міністр повідомив, що цього разу традиційного спільного фото учасників зустрічі за його участю не буде. «Тому що я не єдиний, хто не хоче фотографуватися з Лавровим», — пояснив він. За словами Сікорського, присутність російського дипломата створює незручність для інших учасників заходу. Він також підкреслив, що п’ять років кривавої війни мають нарешті завершитися.

Таким чином, польський міністр дав зрозуміти, що Варшава не підтримує заклики змінювати тон заяв щодо Росії, поки тривають її атаки на Україну. Свою позицію він озвучив безпосередньо під час міжнародної зустрічі, на якій був присутній і представник Москви. Про це раніше повідомили Polsat News.

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що не збирається стримувати свої висловлювання щодо Володимира Путіна, попри повідомлення про заклики американських військових посадовців пом’якшити критику Росії.

Читай нас у