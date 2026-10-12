Сікорський закликав Трампа тиснути на Росію, а не на Україну — Bloomberg

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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав президента США Дональда Трампа спрямувати тиск на Росію, а не на Україну. За його словами, саме Росія є агресором у війні, тоді як Україна стала її жертвою.

Заклик до Трампа

У Польщі цінують спроби Трампа покласти край розв’язаній РФ війні проти України.

"Але в Польщі ми вважаємо, що це дасть результат, якщо тиск чинитиметься на агресора, а не на жертву", – додав міністр.

Водночас Сікорський відкинув побоювання, що суперечка між Трампом і Зеленським може вийти з-під контролю.

За словами міністра, обидва лідери, яких він назвав "світовими знаменитостями", залагодять свої розбіжності, як це було й раніше.

"Обидва лідери мають внутрішню політику, але суттєва істина полягає в тому, що саме Росія є агресором. Саме Росія вторглася в Україну, і саме Росія є загрозою для Заходу та світового миру", — заявив глава польського МЗС.

Сікорський наголосив на підтримці Європи щодо Києва та її зусиль з посилення санкцій проти Москви.

Його заяву наводить Bloomberg.



Сікорський заявив про серйозну розмову в НАТО у разі жертв — Interia.

Польща не відправлятиме військових в Україну — Сікорський.

Відео: Сікорський у Радбезі ООН звинуватив Росію у диверсіях та таємних операціях.

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