Сили оборони отримають усе необхідне фінансування до кінця року — Корецький

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Фінансування Сил оборони України до кінця року буде забезпечене в повному обсязі, попри складну ситуацію з фінансовою підтримкою державного бюджету.

«Фінансування Сил оборони буде забезпечене в повному обсязі. Це безумовний пріоритет. Усі платежі регіональних бюджетів за вересень виконані в повному обсязі, як і обіцяв уряд. Найближчими днями будуть дозакриті всі платежі за жовтень», - сказав Прем’єр.

Уряд виконав усі свої зобов’язання, а парламент ухвалив низку важливих законопроєктів. Що дало можливість отримати щонайменше 4 млрд євро вже у листопаді.

Водночас Корецький зауважив, що міжнародна фінансова підтримка залишається критично важливою для забезпечення інших бюджетних видатків до кінця року, зокрема планів стійкості. Загальна потреба у фінансуванні становить близько 29 млрд євро. Для своєчасного надходження решти коштів необхідно ухвалити ще низку законопроєктів уже наступного сесійного тижня.

«Будь-яка затримка у голосуванні може призвести до того, що частина міжнародного фінансування не надійде цього року. Це створює ризики повторного вимушеного призупинення фінансування окремих статей видатків», - зазначив він.

Про це Прем’єр-міністр Сергій Корецький повідомив у Телеграмі.

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