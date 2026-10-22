Сили оборони уразили станцію РЕБ, пункти управління та склад окупантів
Підрозділи Сил оборони України протягом 21 жовтня та вніч на 22 жовтня завдали успішних ударів по декількох важливих військових об'єктах російських окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
У Брянській області рф в районі населеного пункту Гулевка уражено станцію радіоелектронної боротьби, що розширює можливості ефективного застосування українських безпілотних систем. Крім того, у Запорізькій області уражено командно-спостережний пункт окупантів у районі Вишневого та пункт управління БпЛА в районі Ланкового, а на Луганщині біля Золотарівки знищено склад матеріально-технічних засобів противника.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ.
Українські військові виявили та уразили російський зенітний ракетний комплекс «Бук-М1», який окупанти використовували для протидії українській авіації.
Підрозділи Сил оборони України уразили 408 000 російських безпілотників від початку 2026 року. Усі ураження зафіксовані на відео в бойовій системі DELTA та верифіковані кластером оборонних інновацій Brave1.