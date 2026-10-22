Сили оборони уразили станцію РЕБ, пункти управління та склад окупантів

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Підрозділи Сил оборони України протягом 21 жовтня та вніч на 22 жовтня завдали успішних ударів по декількох важливих військових об'єктах російських окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

У Брянській області рф в районі населеного пункту Гулевка уражено станцію радіоелектронної боротьби, що розширює можливості ефективного застосування українських безпілотних систем. Крім того, у Запорізькій області уражено командно-спостережний пункт окупантів у районі Вишневого та пункт управління БпЛА в районі Ланкового, а на Луганщині біля Золотарівки знищено склад матеріально-технічних засобів противника.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ.

Українські військові виявили та уразили російський зенітний ракетний комплекс «Бук-М1», який окупанти використовували для протидії українській авіації.

Підрозділи Сил оборони України уразили 408 000 російських безпілотників від початку 2026 року. Усі ураження зафіксовані на відео в бойовій системі DELTA та верифіковані кластером оборонних інновацій Brave1.

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