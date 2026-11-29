29 листопада стало відомо, що Командування Сил територіальної оборони ЗСУ посилило роботу з родинами загиблих, полонених і зниклих безвісти військових. До опрацювання понад 100 питань, які зібрала громадська організація «Жінки ТРО», залучили представників усіх 25 бригад. Організація об’єднує та представляє інтереси понад двох тисяч родин.

У Києві відбулася чергова зустріч представників командування з родинами військовослужбовців. Це вже не перша така розмова. Як і попередні зустрічі, вона пройшла у форматі відкритого діалогу: рідні загиблих, полонених і зниклих безвісти воїнів могли розповісти про проблеми, поставити запитання та отримати відповіді від відповідальних фахівців.

Цього разу до розмови долучили представників одразу кількох напрямів. Серед них — фахівці Управління персоналу, юридичних і фінансових підрозділів Командування Сил ТрО, офіцери цивільно-військового співробітництва регіональних управлінь і всіх бригад територіальної оборони.

Такий склад учасників має допомогти швидше розбиратися зі зверненнями родин. Адже частина питань потребує участі не однієї служби, а одразу кількох фахівців.

Заступник начальника штабу Командування Сил ТрО ЗСУ полковник Дмитро Бородавко пояснив, що головне завдання військових — не залишати родини сам на сам із труднощами та допомагати їм знаходити відповіді. «Питання, з якими звертаються родини, часто потребують залучення кількох служб і фахівців. Наше завдання — забезпечити належний супровід кожного такого звернення, надати необхідні роз’яснення та допомогти зорієнтуватися в подальших діях», — зазначив він.

Понад 100 питань від родин військових

Запити для зустрічі зібрала громадська організація «Жінки ТРО», яка представляє понад дві тисячі родин загиблих, полонених і зниклих безвісти військовослужбовців. Загалом під час підготовки до розмови сформували понад 100 питань, які турбують сім’ї. Співзасновниця організації Марина Богуш розповіла, що регіональні координаторки зібрали найактуальніші звернення від родин. Під час зустрічі вони отримали відповіді від представників командування та профільних підрозділів.

За її словами, такі розмови допомагають родинам краще розуміти, до кого звертатися і як діяти в різних ситуаціях. Важливо й те, що люди можуть особисто озвучити проблеми та почути позицію тих, хто відповідає за їх розв’язання. «Такий діалог допомагає краще розуміти механізми взаємодії, бачити шляхи розв’язання проблем і, найголовніше, відчувати, що родини не залишаються сам на сам зі своїми питаннями», — наголосила Богуш.

У зустрічі також узяв участь представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Олег Слободяник. Він звернув увагу, що такі заходи важливі не лише для самих родин, а й для установ, які працюють із їхніми зверненнями. «Такі зустрічі дають не тільки можливість комунікації й озвучення цих проблем, а й пошуку рішень цих проблем спільно з родинами. Таким чином нам вдається забезпечити якісний зворотний зв’язок», — зазначив Слободяник.

Підтримка родин — один із пріоритетів Сил ТрО

У Командуванні Сил територіальної оборони наголошують, що зустрічі з рідними військових не мають бути формальністю. Усі сім’ї загиблих, полонених і зниклих безвісти захисників повинні відчувати, що їх підтримують побратими та військові частини. Саме тому в Силах ТрО цей напрям роботи визначили одним із пріоритетних. Залучення представників усіх 25 бригад і фахівців різних підрозділів має допомогти не лише збирати звернення, а й супроводжувати їх до розв’язання.

У командуванні також підкреслюють важливість постійного діалогу з родинами. Адже за кожним зверненням стоять конкретні люди, які потребують зрозумілої інформації, допомоги та підтримки. Про це повідомили у Силах територіальної оборони ЗСУ на офіційній сторінці у Facebook.

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