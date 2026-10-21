Сильні зливи затоплюють Південне узбережжя Криму

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На Південному узбережжі тимчасово окупованого Криму через сильні дощі та різке підняття рівня води в річках тривають підтоплення населених пунктів Великої Ялти. Потоки води сходять із гір і заливають вулиці та житлові райони.

Найскладніша ситуація спостерігається в Ялті та селищі Кореїз. Поблизу річок Гува та Дерекойка зафіксували високий рівень води. За даними окупаційного регіонального управління МНС, наразі загрози прориву основних захисних споруд немає.

За словами представниці російської адміністрації Ялти Світлани Шевченко, за добу в місті випало шість місячних норм опадів. Місцевих жителів і туристів закликали дотримуватися правил безпеки та не залишати автомобілі поблизу річок Бистра й Водоспадна.

У Кореїзі кількість евакуйованих зросла до 10 людей. Вони поки не можуть повернутися до своїх домівок. Троє людей перебувають у пункті тимчасового розміщення, решту прихистили родичі.

За три дні, з 17 до 20 жовтня, на плато гори Ай-Петрі випало 509 мм опадів — приблизно шість місячних норм. На території муніципалітету запровадили режим надзвичайної ситуації.

Джерело: Крим.Реалії

Російські окупанти посилюють оборону Кримського мосту, щоб захистити його від можливих ударів Сил оборони України.

Упродовж вересня запаси води у водосховищах тимчасово окупованого Криму скоротилися на 11 млн кубометрів, або майже на 7%. Наразі загальний обсяг води у кримських водосховищах становить близько 150 млн кубометрів.

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