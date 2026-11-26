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У Гірській сільській раді Бориспільського району Київської області відреагували на резонанс довкола придбання за бюджетні кошти смартфона Apple iPhone 17 Pro Max на 1 ТБ вартістю 90 тис. грн. Там стверджують, що пристрій купили не для особистого користування голови громади, а для висвітлення життя місцевих жителів.

Як повідомила пресслужба сільради, питання закупівлі розглянули на III пленарному засіданні 117-ї сесії сільської ради після публікацій у місцевих Telegram-каналах про те, що гаджет придбали для очільника громади.

Під час сесії депутатам пояснили, що смартфон використовується як робочий інструмент для створення фото- та відеоматеріалів, монтажу новин, а також висвітлення освітніх, культурних, спортивних і суспільно важливих подій. У відомстві додали, що після надання цих роз’яснень депутати не висловили заперечень щодо використання техніки для інформування мешканців. Чому їм не підійшов звичайний бюджетніший гаджет, а вкрай потрібен був такий iPhone, там не пояснили.

Джерело: пресслужба Гірської сільської ради.

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