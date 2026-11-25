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Антикорупційні органи перевіряють спосіб життя ймовірно, колишнього начальника райуправління Держпродспоживслужби у Вінницькій області Василя Грушко та членів його родини. Детективи намагаються встановити, чи відповідає рівень життя експосадовця інформації, що вказана у його декларації.

Про це UA.News стало відомо з власних джерел.

Правоохоронці також надіслали запит у фінустанови України з вимогою розкрити банківську таємницю щодо родини Грушків: Василя Васильовича, Марини Володимирівни та Катерини Василівни. Ще перевіряють батьків Василя Васильовича, його тещу та осіб, пов’язаних з декларантом.

Статки Василя Грушка

Їх нема. У декларації за 2025 рік Василь Васильович вказав житловий будинок, придбаний у 2011 році, земельну ділянку 809 кв.м. Право власності на цю нерухомість порівну мають, крім Грушка, його дружина Марина та дві доньки Катерина і молодша Соломія. В особистій власності Василь Грушко має старенький ВАЗ 21101-01, 2007 року випуску і скромних 100 тисяч гривень готівкою.

Василь Васильович Глушко

Василь Васильович був начальником Хмільницького райуправління Держпродспоживслужби від 2019 до 2025 року. Слід додати, що до 2022 року Держпродслужбу очолював батько Василя Грушко — Василь Пилипович Грушко.

З року в рік перелік майна та статків у деклараціях Василя Васильовича залишався незмінним: ділянка, будинок і старий ВАЗ.

Перед звільненням, за три місяці роботи, він заробив 104,6 тисячі гривень. Його дружина Марина, яка працювала у Вінницькій регіональній державній лабораторії Держпродспоживслужби, отримала за рік 150,3 тисячі гривень. Старша донька Катерина, згідно декларації, офіційного доходу не мала, але у 2026 році її майновий стан круто змінився: на неї зареєстрували одразу три преміальні автомобілі.

Автопарк Грушко

Першим став Mercedes-Benz G 500 2019 року випуску, «кубик», ринкова вартість якого становить близько $120 тисяч. Другим — BMW X7 2022 року, оформлений за договором дарування. Його вартість починається приблизно від $72 тисяч. Третє авто теж BMW X6 2022 року, ціна орієнтовно $60 тисяч. Сумарно такий автопарк обійшовся у $250 тисяч. Але обійшовся кому? Татусеві?

Розслідувачі, за допомогою відомого застосунку, перевірили, як зберігають контактний номер Василя Грушко у телефонних книгах. Наприклад, «Вася Хмельник Кубик» та «Василий покупатель BMW X. D».

Автомобілями, до речі, Катерина користувалася ще до того, як стала їх офіційною власницею, бо отримувала штрафи за порушення правил дорожнього руху у вересні 2023 року, листопаді 2024-го та лютому 2025-го.

Ще одна деталь, якої немає в декларації батька, паркомісце в селі Петропавлівська Борщагівка під Києвом. На Катерину його оформили 7 червня 2024 року за договором купівлі-продажу, посвідченим приватним нотаріусом Бучанського районного нотаріального округу Київської області С. М. Петровою.

Сама Катерина Грушко у жовтні 2025 року зареєструвала ФОП на 2-ій групі єдиного податку (роздрібна торгівля через мережу інтернет), але в липні 2026 року ФОП припинено за її рішенням.

Трудові дороги Василя Грушко

Батько Василь Пилипович Грушко, до того, як очолити Держпродспоживслужбу, був міським головою Хмільника. Схоже, син у всьому намагається бути схожим на батька, працювати почав у Держпродслужбі, як тато, і як тато увійшов в міську раду Хмільника, щоправда, депутатом від місцевої організації партії «НОВА ПОЛІТИКА», яким і залишається донині.

У березні 2025 року, Василь Грушко-молодший залишив Держпродспоживслужбу, а невдовзі працевлаштувався в агропромисловому науково-виробничому підприємстві «Візит». Офіційно підприємство оформлене на Любов Ярославівну Юрчишину, дружину колишнього народного депутата Петра Юрчишина. До її активів належать також підприємства агропромислового сектору та харчового виробництва: Хмельницький завод «Молочний Візит», мережа продуктових магазинів, ресторан «Візит» і санаторій «Радон» — усе підлягає контролю з боку Держпродспоживслужби. Наприклад, санаторій «Радон» свого часу перевіряло управління, яким керував сам Грушко. Чому ж учорашній контролер для зміни місця роботи обрав саме те підприємство, яке раніше перевіряв?

Давні зв’язки з Юрчишиними

На підтримку давніх стосунків, можливо. Ще у 2010-х роках місцеві активісти називали батька, Василя Пилиповича Грушко ставлеником братів Миколи та Петра Юрчишиних. Петро Юрчишин, зі свого боку, особисто агітував за Грушка під час виборів міського голови Хмільника.

Антикорупційні розслідувачі стверджують, що на посаді міського голови Грушко-старший ухвалював рішення щодо розподілу земель державної власності та санаторіїв в інтересах братів. Сам Грушко свого часу розповідав на камеру, що під час роботи керівником ветеринарної служби Хмільника отримав службову квартиру, яку згодом приватизував.

У підсумку маємо Грушко-старшого, який всіма способами торував для сина гладенький життєвий шлях встелений доступними фінансовими можливостями і Грушко-молодшого, який вправно скористався батьковою підтримкою, а тепер дбає про таку ж успішну долю для старшої доньки.

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