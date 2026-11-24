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У середу, 25 листопада, у Києві та Київській області очікується хмарна погода з проясненнями та місцями невеликий сніг. За даними Українського гідрометцентру, вітер буде північно-західний та західний зі швидкістю 7–12 м/с, а вночі та вранці на дорогах регіону подекуди утвориться ожеледиця.

Температура повітря в Київській області протягом доби коливатиметься від 3°С морозу до 2°С тепла (максимально прогріваючись до +3°С), тоді як у Києві вночі та вдень стовпчики термометрів триматимуться близько 0°С.

Джерело: повідомлення пресслужби Українського гідрометцентру.

Упродовж тижня, з 23 до 29 листопада 2026 року, в Україні відбудеться відчутний перехід до зимового характеру погоди. Нестійка погода з мокрим снігом, рвучким вітром та ожеледицею у перші дні тижня ближче до вихідних зміниться на суху й морозну під впливом Скандинавського антициклону.

У високогір’ї Карпат четвертий день поспіль зберігається штормова погода: на горі Піп Іван Чорногірський випало багато снігу, вдарив 12-градусний мороз, а швидкість вітру на вершині сягала 17 м/с.

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