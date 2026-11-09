Синоптики прогнзують в Україні до 7° морозу 10 листопада

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Укргідрометцентр повідомляє, що у вівторок, 10 листопада, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Опади у вигляді дощу з мокрим снігом передбачаються лише в більшості західних областей у денні години, тоді як на решті території утримається суха погода.

Температура повітря вночі становитиме від 2° тепла до 3° морозу (у західному регіоні стовпчики термометрів опустяться до 2-7° морозу), а вдень повітря прогріється до 3-8° тепла, на Одещині — до 12°. У Києві та області опадів не прогнозують, денна температура у столиці сягне 5-7° тепла.

Джерело: Український гідрометцентр.

В Україну прийшла зима 6–7 листопада, сніг накрив низку міст та областей, припорошивши дерева, будинки та дороги. Місцеві жителі поширили у соцмережах кадри першого снігопаду цього холодного періоду.

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