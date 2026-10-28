Синоптики спрогнозували погоду на листопад і назвали дату першого снігу

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Уже з 4 листопада в Україні можливі опади у вигляді дощу з мокрим снігом. Водночас, за попередніми прогнозами синоптиків, середня температура повітря протягом місяця відповідатиме кліматичній нормі.

За її словами, наприкінці жовтня та на початку листопада в Україні зміниться напрямок повітряних потоків.

«З північного заходу почне надходити прохолодніше повітря, що впливатиме і на характер опадів, але їх до 2-3 листопада ми не очікуємо. А ось починаючи з 4 листопада – там уже є передумови до наближення атмосферних фронтів, які можуть нести в собі опади змішаної фази», – зазначила синоптикиня.

Вона пояснила, що на рівнинній території України можливі дощі з мокрим снігом, тоді як у високогір’ї Карпат – сніг та мокрий сніг.

«Це досить типова ситуація для листопада, тому треба бути готовими до таких проявів погоди», – наголосила синоптикиня.

Також вона додала, що наразі різкого зниження температури до від’ємних значень не прогнозують. «За попередніми прогнозами, у нічні години на початку місяця температура повітря становитиме 0–6° тепла, а на півдні та сході країни – до +10°. Удень очікується 5–10° тепла», – уточнила Птуха.

Щодо попереднього прогнозу на увесь листопад, то, за словами синоптикині, останній місяць осені цього року буде в межах кліматичної норми. «Поки що, за розрахунками наших фахівців і світових прогностичних центрів, листопад для нашої території по температурних показниках очікується в межах норми, тобто якихось таких аномалій поки що ми не прогнозуємо», – сказала вона.

Водночас синоптикиня нагадала, що точних прогнозів на цілий місяць не існує, вони є попередніми і потребують уточнення, а найбільш достовірними залишаються прогнози на найближчі три-п’ять днів.

«Загалом, погода в листопаді поступово набуває вже ноток зимового характеру», – підсумувала Птуха.

Про це в

розповіла начальниця відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

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