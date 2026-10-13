Сирський пояснив причини розбіжностей із Федоровим

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Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що мав розбіжності з колишнім міністром оборони Михайлом Федоровим щодо фінансування армії та закупівель озброєння. За його словами, частина закупівель не відповідала потребам війська, визначеним Генеральним штабом.

«Були протиріччя щодо фінансування потреб армії і закупівлі, відповідно, того озброєння та боєприпасів, які потрібні Збройним силам», – зазначив Сирський.

За словами головнокомандувача, потреби українського війська в озброєнні та боєприпасах визначає Генеральний штаб на підставі заявок, які надходять від військових підрозділів.

На основі цих запитів формують плани закупівель і фінансування. При цьому враховують характеристики озброєння та його ефективність, щоб забезпечення відповідало реальним потребам армії.

Олександр Сирський стверджує, що розбіжності виникли через підходи до закупівель окремих видів озброєння. За його словами, Михайло Федоров надавав перевагу певним типам безпілотників, однак ці рішення, як вважає головнокомандувач, не повною мірою враховували потреби, визначені Генеральним штабом.

«В результаті цього виник великий дисбаланс між закупівлею і потребою, і поставками військ. В першу чергу це стосувалося наземних роботизованих платформ», – пояснив Сирський.

Отже, причиною суперечностей Сирський назвав не особистий конфлікт, а питання забезпечення ЗСУ, визначення пріоритетів закупівель і розподілу коштів на озброєння.

Про це Сирський розповів в інтерв’ю BBC Україна, відповідаючи на запитання про причини свого звільнення та конфлікт із Федоровим, який на той час очолював Міністерство оборони.

Політолог Євген Магда заявив, що обіцяна ексміністром оборони Михайлом Федоровим система «Закрите небо» не дала заявленого результату. Йдеться про обіцянку забезпечити перехоплення до 95% ракет і дронів.

Слідчий комітет Росії заявив про оголошення у так званий міжнародний розшук колишніх міністрів оборони України Михайла Федорова та Олексія Резнікова. Російські силовики заочно висунули українським посадовцям звинувачення у нібито причетності до злочинів проти цивільного населення на Донбасі.

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