Сирський закликав Європу готуватися до війни з Росією

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Європейським країнам потрібно завчасно готуватися до можливої війни з Росією, посилювати армії, оснащувати їх сучасним озброєнням і готувати економіку та населення.

Відповідаючи на запитання про те, що він міг би порадити європейцям, які побоюються поширення російської агресії на їхні країни, Сирський закликав не розраховувати на те, що війни вдасться уникнути.

«Завчасно готуватися в усіх сферах, готувати економіку, готувати свої армії, оснащувати їх сучасними озброєннями, готувати населення. До тих важких випробувань, які розпочнуться, якщо війна буде розв'язана», – сказав головнокомандувач.

Олександр Сирський наголосив, що європейські держави мають бути готовими до можливих випробувань у повному сенсі цього слова.

На запитання, чи може Росія атакувати європейські країни, які входять до НАТО, Сирський відповів, що Москва здатна на такий крок.

За його словами, Росія, ймовірно, вдалася б до нападу раніше, якби не стійкість українського народу та Сил оборони України.

Сирський закликав європейські держави не покладатися на припущення, що Росія не наважиться на нову агресію, а заздалегідь зміцнювати обороноздатність і готуватися до можливого загострення.

На цьому наголосив колишній головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв’ю BBC.

Нагадаємо, гостра нестача зброї та роботизованих систем у ЗСУ стала причиною публічного конфлікту між вищим військовим командуванням і призвела до кадрових змін у Міністерстві оборони.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що мав розбіжності з колишнім міністром оборони Михайлом Федоровим щодо фінансування армії та закупівель озброєння. За його словами, частина закупівель не відповідала потребам війська, визначеним Генеральним штабом.

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