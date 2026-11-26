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У Національному відборі на Євробачення-2027 спалахнув черговий скандал. Лише через день після оприлюднення списку учасників лонглиста гітариста гурту Spokusy Ігоря Черепанова звинуватили в домаганнях до неповнолітніх. Музикант відреагував на висунуті проти нього звинувачення.

Другий скандал на Нацвідборі

За словами Юлії, гітарист запрошував на тусовки та фліртував із 15-річними дівчатами, знаючи про їхній вік. Вона виклала скріни декількох таких переписок. А в коментарях відгукнулися дівчата зі схожими історіями.

Юлія розмістила допис наступного дня після того, як організатори українського Нацвідбору на Євробачення 2027 оголосили лонглист претендентів на право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі в Болгарії, серед яких є і гурт Spokusy.

"Перш ніж він вийде на національну сцену, прошу вас подивитися і подумати, як він використовує свій статус у спілкуванні з 15-річними підлітками", — зазначила Юлія.

Реакція Черепанова

У коментарі "Суспільне Культура" Черепанов назвав звинувачення "наклепом" і заявив, що дотримується чіткої позиції — "жодних романтичних стосунків і зустрічей з дівчатами до 18 років".

"Міг написати в приватні повідомлення якісь дурниці в жартівливій формі, не розуміючи віку, але ні про які зустрічі не йшлося", — зазначив музикант.

Про це 25 листопада заявила авторка творчих проєктів Юлія Мантикора. Черепанов уже відреагував та заявив, що це наклеп.

Стало відомо, хто змагатиметься за право представляти Україну на Євробаченні-2027.

Нагадаємо, що Організатори Євробачення ввели нові правила проведення конкурсу

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