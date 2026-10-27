Скандал у дитячій лікарні Боярки після лікування однорічної дитини: коментарі МОЗ і Верховної Ради

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Міністерство охорони здоров’я та профільний комітет Верховної Ради відреагували на скандал у дитячій лікарні Боярки після історії родини Святослава та Єлизавети Бойків. Їхня однорічна донька Катруся отримала опіки окропом, а батьки заявили про проблеми з наданням допомоги, зокрема відсутність гарячої води й медикаментів, вимоги благодійних внесків і травмування дитини під час перев’язки. За словами родини, під час процедури шкіру дівчинки порізали ножицями.

Для кожної родини побутовий нещасний випадок із дитиною – це серйозний стрес. Коли однорічна Катруся випадково перекинула на себе чайник із гарячою водою, її батьки негайно викликали «швидку». Каретою екстреної допомоги дитину з опіками доправили до відділення хірургії Київської обласної дитячої клінічної лікарні, що розташована у Боярці. Проте справжні випробування для родини тільки починалися.

Першою про порятунок доньки та умови у закладі публічно розповіла мати дитини, акторка та режисерка Київського академічного театру ляльок Єлизавета Бойко. За її словами, родина спочатку з розумінням поставилася до відсутності у відділенні гарячої води та спеціальних засобів для опікових пацієнтів, сподіваючись на фаховість лікарів. Батьки понад п'ять годин безперервно утримували малюка на ліжку, читаючи їй книжки.

Втім, згодом родина зіштовхнулася з дивною системою «благодійності». Як повідомив Святослав Бойко, перев'язочна медсестра принесла роздрукований перелік так званої «необхідної допомоги», куди входили пральний порошок, мочалки, миючі засоби, спирт, хлоргексидин та рукавички. Альтернативою списку пропонувалася фіксована сума – 200 гривень. Коли батько уточнив, чи є цей внесок обов'язковим, і, отримавши відповідь про його добровільність, відмовився сплачувати, відношення персоналу кардинально змінилося на тотальний ігнор.

Найбільший жах стався наступного ранку. Накладені напередодні пов'язки спадали, відкриваючи опікові рани. На прохання батьків поправити бинти медсестри відповідали відмовами, посилаючись на те, що огляд має проводити лише лікуючий лікар, який перебував в операційній.

Чекання розтягнулося на понад чотири години. Лише після гострої розмови батька з медиками в ординаторській черговий хірург нарешті оглянув дитину.

Під час самої процедури перев’язки, яку проводили купленими батьками препаратами, дитині не надали жодного знеболення чи седації. Більше того, під час знімання пов'язок медична сестра розрізала дитині шкіру на руці медичними ножицями.

«Про знеболення мови не йшло. Дитина кричить, дитину тримають утрьох, медсестра розрізає бинти і ще додатково ріже Катрусі шкіру медичними ножицями. Я забула про свої дві вищі освіти – і медсестра, і все відділення хірургії почули чітко все, що я про них думала в той момент», – поділилася Єлизавета Бойко.

Не маючи сил спостерігати за знущанням над дитиною, батьки звернулися до медичного директора закладу, який посприяв оперативному оформленню виписки. Катрусю негайно перевезли до однієї з муніципальних лікарень Києва, де дитина нарешті отримала необхідний медичний супровід, належні умови та фаховий догляд.

Публічні дописи батьків у соціальних мережах викликали величену хвилю реакції. У коментарях сотні українців почали ділитися власним гірким досвідом перебування у цій же лікарні в Боярці.

Батьки зазначають, що скарги на тарганів, відсутність катетерів, «благодійні» внески та байдужість персоналу тягнуться роками. Окремі дописувачі зауважили, що у закладі є так звана «показова частина» для іноземних делегацій та високопосадовців, тоді як у звичайних відділеннях умови залишаються критичними.

На публічний скандал відреагували у Міністерстві охорони здоров'я України. Представники МОЗ разом із Департаментом охорони здоров'я Київської ОВА оголосили про терміновий моніторинговий візит до Київської обласної дитячої клінічної лікарні.

Комісія має перевірити забезпечення закладу ліками та перев'язувальними матеріалами, дотримання протоколів знеболення, умови перебування дітей, а також з'ясувати законність вимагання «благодійних внесків».

До розслідування ситуації долучився й голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, який зв'язався зі Святославом Бойком та запросив його дати свідчення на засіданні профільного комітету.

Святослав Бойко наголосив, що готовий свідчити під протокол на будь-якому рівні, адже мета родини тепер – не лише вилікувати доньку, а й домогтися системних змін у закладі: «Мій пост відкрив справжню рану суспільства – десятки коментарів описують негативний досвід саме з цією лікарнею. Ми не одні такі, тож треба лупати сю скалу, аби там нарешті почали лікувати дітей, а не катувати їх».

Наразі маленька Катруся перебуває у безпеці під наглядом київських фахівців і продовжує лікування.

Джерело: Главком

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