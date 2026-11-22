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Упродовж наступного тижня, з 23 до 29 листопада 2026 року, в Україні відбудеться відчутний перехід до зимового характеру погоди. Нестійка погода з мокрим снігом, рвучким вітром та ожеледицею у перші дні тижня ближче до вихідних зміниться на суху й морозну під впливом Скандинавського антициклону.

У понеділок та вівторок, 23–24 листопада, через територію країни переміщуватимуться атмосферні фронти, які принесуть сніг та мокрий сніг у більшість областей, крім південних регіонів. У західних, північних та більшості центральних областей на дорогах утвориться ожеледиця, а на півдні та сході місцями очікуються пориви вітру до 15–20 м/с. Якщо в понеділок на півдні та в Криму повітря ще прогріватиметься до 9–14° тепла, то вже у вівторок температурний фон знизиться по всій країні до 4° морозу вночі та від 1° морозу до 4° тепла вдень.

У середу, 25 листопада, невеликий сніг затримається лише вночі місцями на заході та північному сході, а вдень істотних опадів уже не очікується. Температура повітря вночі становитиме 1–6° морозу, вдень коливатиметься від 2° морозу до 3° тепла, у Карпатах морози посиляться до 6–11° уночі та 1–6° вдень.

У четвер та п’ятницю, 26–27 листопада, на більшій частині території України встановиться переважно малохмарна й суха погода — невеликі дощі та мокрий сніг можливі лише у п’ятницю в південно-західних областях та Криму. Нічні морози посиляться до 2–8°, на Прикарпатті та в Карпатах — до 6–11°, а денна температура триматиметься в межах від 3° морозу до 2° тепла (на Одещині та в Криму — 3–8° тепла).

На вихідних, 28–29 листопада, погоду в Україні визначатиме виступ Скандинавського антициклону, який забезпечить суху, малохмарну, але холодну погоду без опадів в усіх регіонах. Нічні стовпчики термометрів опускатимуться до 6–11° морозу, в окремих районах західних областей — до 13° морозу, а в Карпатах — до 11–16° морозу. Вдень у суботу та неділю температура становитиме 0–5° морозу, лише на крайньому півдні та Закарпатті підніматиметься до 1–3° тепла.

Джерело: Meteoprog.

У понеділок, 23 листопада 2026 року, в Україні прогнозується хмарна погода з проясненнями та суттєвими погодними контрастами між заходом і рештою території країни.

У високогір’ї Карпат четвертий день поспіль зберігається штормова погода: на горі Піп Іван Чорногірський випало багато снігу, вдарив 12-градусний мороз, а швидкість вітру на вершині сягала 17 м/с.

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