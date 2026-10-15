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Михайло Данко майже 14 років перебував на пенсії, але з початком повномасштабного вторгнення вирішив повернутися на службу. Він приєднався до Мукачівського прикордонного загону, де став фельдшером.

Раніше чоловік працював у дитячому відділенні лікарні в Мукачеві, понад 20 років служив в органах внутрішніх справ, а також очолював сільську раду в Сасові на Закарпатті.

У 2023 році Михайло вирушив на Донецький напрямок. Він допомагав пораненим військовим на евакуаційному пункті, оцінював їхній стан і готував до транспортування у шпиталі. Робота відбувалася під загрозою обстрілів і атак дронів.

Між бойовими виїздами прикордонники проходили навчання з тактичної медицини та саперної справи.

Після війни Михайло мріє вирушити з родиною в подорож і провести час разом без тривог та поспіху.

Джерело: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України — Західний кордон

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