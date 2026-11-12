Скільки коштує курятина в Україні: актуальні ціни на 12 листопада

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Середня вартість курячого філе в Україні становить 239 грн/кг, стегна — 127,67 грн/кг, гомілки — 96,50 грн/кг, а цілої тушки — 117,50 грн/кг.

У супермаркетах ціни відрізняються. Зокрема, філе коштує 264,89 грн/кг в АТБ, 229 грн у «Сільпо» та Novus. Куряче стегно — від 109 грн/кг у Novus до 178,45 грн/кг в АТБ.

У жовтні філе та стегно в середньому подорожчали, гомілка дещо подешевшала, а ціла тушка зросла в ціні.

Джерело: Мінфін

Відпускні ціни на ріпчасту цибулю в Україні за тиждень зросли в середньому на 12%. Наразі фермери продають овоч по 10–16 грн за кілограм.

Тим часом в Україні різко подорожчали тепличні огірки.

В Україні продовжують зростати ціни на тепличні помідори. Нині продавці пропонують овочі по 50–75 грн за кілограм, що в середньому на 14% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

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