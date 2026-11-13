Скільки коштуватимуть ялинки в Україні цього року та коли їх почнуть продавати

Державне підприємство «Ліси України» планує заготовити понад 75 тисяч ялинок, сосен і смерек до зимових свят. Частину дерев виростили на спеціальних плантаціях, решту отримають під час догляду за лісом. Коли саме почнуть продавати новорічні дерева та скільки вони коштуватимуть, поки невідомо — ці питання ще узгоджують.

Цього року філії ДП «Ліси України» планують заготовити понад 75 тисяч новорічних дерев. Із них близько 51 тисячі виростили на спеціальних плантаціях, які створюють саме для вирощування ялинок та інших хвойних дерев до свят. Ще 24 тисячі дерев отримають під час рубок догляду за лісом. Такі роботи проводять, щоб прибирати частину дерев і створювати кращі умови для росту інших.

Якщо попит буде більшим, підприємство зможе збільшити обсяги заготівлі. Загалом законодавчо встановлені ліміти дозволяють заготовити на спеціальних плантаціях понад 311 тисяч новорічних дерев.

Для обліку та маркування підготовленої продукції на складах філій уже є понад 157 тисяч бирок і самоклеючих етикеток. Вони потрібні, щоб покупці могли перевірити походження дерева та переконатися, що воно заготовлене легально.

Коли почнуть продавати ялинки та скільки вони коштуватимуть

Точну дату початку продажу новорічних дерев ДП «Ліси України» поки не оголосило. Підприємство ще узгоджує з філіями, коли відкриють торговельні точки, де саме вони працюватимуть і які дерева будуть доступні покупцям. Також визначають канали продажу та асортимент. Тобто остаточний перелік місць, де можна буде придбати ялинку, сосну чи смереку, ще формують.

Ціни теж поки не затвердили. Вартість залежатиме від кількох чинників: породи дерева, його висоти, регіону та способу продажу. Тому ціна на однакові за розміром дерева може відрізнятися залежно від місця придбання.

У ДП «Ліси України» обіцяють оприлюднити офіційну інформацію після того, як зберуть усі дані від філій. Тоді покупці зможуть дізнатися, коли стартує продаж, за якими адресами працюватимуть торговельні точки та скільки коштуватимуть новорічні дерева.

Як перевірити, чи легально заготовили ялинку

Під час купівлі новорічного дерева варто звернути увагу на спеціальну бирку або самоклеючу етикетку. За її номером можна перевірити, чи є дерево в офіційному обліку та звідки воно походить. Для цього потрібно скористатися онлайн-сервісом «Перевірка новорічних дерев». У відповідному розділі слід ввести номер, зазначений на бирці або етикетці, а потім звірити інформацію на екрані з деревом, яке ви збираєтеся придбати.

Це допоможе переконатися, що новорічне дерево має легальне походження. Якщо інформація в сервісі не збігається з маркуванням на дереві або перевірка не дає результату, варто попросити продавця пояснити походження товару.

Водночас така перевірка не підтверджує наявність екологічних сертифікатів FSC або PEFC. Сервіс показує дані про походження дерева за обліком, а інформацію про сертифікацію потрібно окремо уточнювати в продавця щодо конкретного дерева чи партії продукції. Про це повідомило ДП "Ліси України".

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