Нардепка Скороход анонсувала гучні викриття корупції в морській галузі

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За словами Народної депутатки Анни Скороход, відбувається руйнування Українського Дунайського пароплавства, що може призвести до фактичного закриття чи не єдиного водного логістичного маршруту для експорту української аграрної продукції. Вона також готується оприлюднити подробиці ймовірної корупції в морській галузі.

Скороход також наголошує, що моряків знищують і знущаються з них – створюючи схеми з дипломування та паспортизації, вводячи додаткові медичні довідки та можливість отримати відповідні документи виключно через посередницькі компанії, пов'язані з чиновниками, які обіймають ключові посади в адміністрації судноплавства, УДП та Чорноморському порту. Крім того, за словами депутатки, існує ціла схема корупційних поборів з кожної тонни перевезеного водними шляхами товару.

При цьому проти багатьох управлінців морської галузі вже відкрито кримінальні справи – про розкрадання бюджетних і донорських коштів, вимагання хабарів та зловживання службовим становищем.

Раніше у ЗМІ публікувалося звернення моряків до президента через борги, кризу в УДП і корупцію в морській галузі, а також інформація про побори за можливість завантажити чи розвантажити судно без очікування у черзі. Повідомлялося й про відкати з тонни вантажу, які, за даними депутатки, йдуть у Мінагрополітики, Мінвідновлення та ДП "Адміністрація морських портів України" (АМПУ).

Втім, попри всі ці викриття, у Верховній Раді Анна Скороход заявила, що на жодне з більш ніж 10 депутатських звернень вона так і не отримала відповіді.

За її словами, міністр з відновлення інфраструктури та транспорту Микола Калашник не ухвалює жодних управлінських рішень і не вирішує жодної проблеми галузі. А всі люди, які, за її словами, задіяні у корупційних схемах і безпосередньо їх очолюють – Гурський, Максимов, Заборський, Кудлінський та інші – залишаються на посадах. Самі ж схеми продовжують працювати.

"Вважаю, що змушена буду опублікувати в п’ятницю все те, що мені надають щодня моряки і безпосередньо професійні працівники цієї галузі. Бо приховування злочину - ще більший злочин" - заявила вона.

Про це заявила народна депутатка Верховної Ради України Анна Скороход.



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