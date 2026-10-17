Словаччина та Угорщина не хочуть фінансувати нову позику Україні

Україна звернулася до Європейського Союзу з проханням про нову позику на €70 млрд на 2027 рік. Причина — значні витрати, пов’язані з повномасштабною війною, та потреба забезпечувати фінансування держави. Словаччина та Угорщина не готові долучатися до фінансування цієї позики. Така позиція означає, що питання подальшої фінансової підтримки України залишається предметом суперечок між країнами Євросоюзу.

Під час саміту в Брюсселі президент України Володимир Зеленський звернувся до лідерів європейських держав із закликом знайти кошти для подальшої підтримки країни. За його словами, у наступному році війна коштуватиме Україні €155 млрд. Ці кошти необхідні для покриття масштабних потреб країни в умовах війни. Тому Київ шукає додаткові джерела фінансування, зокрема серед європейських партнерів.

Водночас важливо розрізняти нову позику на €70 млрд і вже погоджену допомогу. Євросоюз раніше пообіцяв Україні кредит на €90 млрд, який має допомогти покрити нагальні фінансові потреби у 2026–2027 роках. Європейська комісія планує надавати ці кошти поступово.

Чому Фіцо виступив проти нової позики

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна не братиме участі у фінансуванні нової позики для України. За його словами, такої самої позиції дотримується прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр. Про це повідомили Denník N та словацьке інформаційне агентство TASR. Фіцо також висловився щодо переговорів про довгостроковий бюджет Євросоюзу на 2028–2034 роки. За його словами, країни-члени поки не можуть узгодити спільну позицію. Він вважає, що домовитися до кінця року, як цього прагне голова Європейської ради Антоніу Кошта, буде складно.

Словацький прем’єр назвав «небезпечним» пов’язування переговорів про майбутній бюджет ЄС із фінансуванням України. На його думку, ці питання не варто об’єднувати в один переговорний процес.

Водночас Фіцо заявив, що Словаччина готова підтримувати Україну в інших напрямах. Серед них він назвав освітні проєкти, розвиток дорожньої інфраструктури та енергетичні з’єднання. Тобто словацький уряд не відмовляється від усіх форм співпраці з Україною, але виступає проти участі в новій позиці на €70 млрд.

Фіцо закликав більше говорити про мирні ініціативи

Окремо Роберт Фіцо розкритикував перебіг саміту в Брюсселі. За його словами, учасники зустрічі приділили недостатньо уваги мирним ініціативам і можливостям завершення війни між Росією та Україною.

Його заяви пролунали на тлі обговорення фінансових потреб України та подальшої підтримки з боку Євросоюзу. Київ наполягає на пошуку коштів, необхідних для продовження оборони й забезпечення роботи держави, тоді як позиції окремих країн ЄС щодо нової позики відрізняються.

Наразі йдеться про запит України на додаткові €70 млрд у 2027 році. Водночас уже погоджений кредит на €90 млрд має покрити частину нагальних потреб країни у 2026–2027 роках. Заяви Словаччини та Угорщини стосуються їхньої участі в новому фінансовому механізмі, а не скасовують сам факт попередньої домовленості ЄС про кредит. Про це повідомляє Dennik.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що 5 листопада у Львові відбудуться міжурядові переговори між Словаччиною та Україною.

Фінляндія надасть кредит у розмірі 50 млн євро Міжнародній асоціації розвитку (IDA), яка входить до Групи Світового банку. Кошти планують спрямувати на фінансування відбудови України.